Опубликован первый кадр из нового сериала о Гарри Поттере

Студия HBO показала первый кадр с Гарри Поттером из нового сериала

Студия HBO опубликовала первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на 2027 год. Соответствующий пост появился в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке изображен исполнитель главной роли Доминик Маклафлин с метлой и в форме сборной по квиддичу. На фоне видны флаги факультетов Гриффиндор и Пуффендуй, а также плакат в поддержку Фреда и Джорджа Уизли. Студия сопроводила публикацию всего одним словом: «Завтра».

Ранее Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, призвал не спрашивать юных актеров об оригинальном касте культовой кинофраншизы. Он добавил, что новая экранизация будет отличаться от прошлой, и выразил уверенность в том, что Доминик Маклафлин справится с ролью лучше него.