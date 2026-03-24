Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:51, 24 марта 2026Культура

Опубликован первый кадр из нового сериала о Гарри Поттере

Студия HBO показала первый кадр с Гарри Поттером из нового сериала
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Гарри Поттер»

Студия HBO опубликовала первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на 2027 год. Соответствующий пост появился в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке изображен исполнитель главной роли Доминик Маклафлин с метлой и в форме сборной по квиддичу. На фоне видны флаги факультетов Гриффиндор и Пуффендуй, а также плакат в поддержку Фреда и Джорджа Уизли. Студия сопроводила публикацию всего одним словом: «Завтра».

Ранее Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, призвал не спрашивать юных актеров об оригинальном касте культовой кинофраншизы. Он добавил, что новая экранизация будет отличаться от прошлой, и выразил уверенность в том, что Доминик Маклафлин справится с ролью лучше него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok