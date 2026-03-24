Пакистан вторгся в Афганистан

TOLO News: ВВС Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на TOLO News.

Представитель 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх» в провинции Балх Хаммад Висал сообщил, что средства противовоздушной обороны Афганистана ведут огонь по пакистанским самолетам на севере страны.

Отмечается, что нарушение произошло после истечения срока приостановки боевых действий между странами. Стороны не сообщали о продлении перемирия.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. Он обвинил страну в проявлении агрессии, а также отметил, что терпение Пакистана кончилось и настало время открытой конфронтации.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что афгано-пакистанский конфликт негативно отразится на регионе и Москва рассчитывает на его скорое прекращение.