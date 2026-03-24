11:42, 24 марта 2026

Парам назвали четыре важных условия для преодоления любых конфликтов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Разногласия в отношениях нельзя решить с помощью секса, заявила психоаналитик Сильвина Буксбаум. В разговоре с изданием Diario Panorama она назвала четыре важных условия для преодоления любых конфликтов в паре.

Буксбаум сравнила отношения со стулом. По ее словам, союз переживет любую бурю, если в паре есть привязанность, взаимное восхищение, сексуальное влечение и общие цели. Однако при отсутствии у стула хотя бы одной из этих четырех ножек происходит нарушение равновесия, предупредила специалистка.

«Чтобы построить глубокую связь, вам нужно время и пространство друг для друга, искренний интерес к жизни друг друга и способность доверять», — утверждает она. Буксбаум добавила, что постель может быть местом для примирения, но именно решать проблемы она не в состоянии.

Ранее психолог Екатерина Кольцова рассказала, как пережить потерю близкого человека. Так, она призвала находиться в компании более эмоционально устойчивых людей.

