Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

Певица Зара заявила, что настало время неидеальности на фоне развития ИИ-музыки

Певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) выступила с критикой искусственного интеллекта и сравнения ИИ-артистов с живыми музыкантами. Ее слова передает портал «Абзац».

По мнению артистки, песни ИИ-исполнителей дошли до такого уровня, что их становится сложно отличить от настоящих.

«Пришло наконец время живых концертов, живых людей, живой эмоции и какой-то неидеальности», — заявила Зара.

Недавно Мгоян заявила, что считает искусственный интеллект «паразитом».

Ранее певица Ирина Дубцова призналась, что ее обвинили в использовании ИИ в творчестве. По словам артистки, однажды у нее заказали песню, но затем клиенты усомнились в качестве трека.