Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

Певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) выступила с критикой искусственного интеллекта и сравнения ИИ-артистов с живыми музыкантами. Ее слова передает портал «Абзац».
По мнению артистки, песни ИИ-исполнителей дошли до такого уровня, что их становится сложно отличить от настоящих.
«Пришло наконец время живых концертов, живых людей, живой эмоции и какой-то неидеальности», — заявила Зара.
Недавно Мгоян заявила, что считает искусственный интеллект «паразитом».
Ранее певица Ирина Дубцова призналась, что ее обвинили в использовании ИИ в творчестве. По словам артистки, однажды у нее заказали песню, но затем клиенты усомнились в качестве трека.