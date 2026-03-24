Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 24 марта 2026Силовые структуры

После получения посылки из Таиланда россиянин попал под следствие

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за посылку с наркотиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за посылку с наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере») и 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, при проверке сотрудниками таможни посылки из Таиланда было обнаружено свыше 900 граммов наркотических веществ, которые были замаскированы под воск для укладки волос. 33-летний мужчина, ранее судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков, был задержан при получении товара. Вещества он планировал реализовывать в Новгородской области.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка получила срок за администрирование в интернет-магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok