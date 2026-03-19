Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 19 марта 2026Силовые структуры

Россиянка получила срок за администрирование в интернет-магазине

Во Владивостоке девушку приговорили к 11,5 года колонии за сбыт наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владивостоке 28-летнюю девушку приговорили к 11,5 года колонии за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Фигурантка признана виновной по статьям 210 («Участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких особо тяжких преступлений»), 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2021 года по июль 2023 года местная жительница являлась активной участницей преступного сообщества, которое занималось бесконтактным сбытом синтетических наркотиков. Вещества передавались курьерам, которые доставляли их по региону. При этом заказ оформлялся через онлайн-магазин.

Девушка исполняла роль администратора магазина и размещала информацию об ассортименте и стоимости, а также способах оплаты. Суд приговорил ее к 11,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что зеленое вещество раскрыло криминальный дуэт на колесах в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали последний крупный узел обороны ВСУ

    Стала известна судьба бывшего завода Toyota

    В США призвали остановить вышедший из-под контроля Израиль

    Дочь миллиардера высказалась об особенностях брака с богачом

    Продолжительность жизни бойцов ВСУ в Сумской области раскрыли

    Москвичи начали путешествовать по Москве

    Названы неочевидные факторы риска преждевременной смерти женщин

    Продажи компьютеров в России резко сократились

    Стало известно о новой фазе войны в Иране

    Тревел-блогерша перечислила удивляющие китайцев в России вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok