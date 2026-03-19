Россиянка получила срок за администрирование в интернет-магазине

Во Владивостоке девушку приговорили к 11,5 года колонии за сбыт наркотиков

Во Владивостоке 28-летнюю девушку приговорили к 11,5 года колонии за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Фигурантка признана виновной по статьям 210 («Участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких особо тяжких преступлений»), 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2021 года по июль 2023 года местная жительница являлась активной участницей преступного сообщества, которое занималось бесконтактным сбытом синтетических наркотиков. Вещества передавались курьерам, которые доставляли их по региону. При этом заказ оформлялся через онлайн-магазин.

Девушка исполняла роль администратора магазина и размещала информацию об ассортименте и стоимости, а также способах оплаты. Суд приговорил ее к 11,5 года колонии общего режима.

