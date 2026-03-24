Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:56, 24 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных послания

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

«Радиостанция Судного дня» днем 23 марта передала в эфир два загадочных послания. Их опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

В 15:33 по московскому времени вышла шифровка со словом «тминохорь». Затем в 17:14 радиостанция передала еще одно слово — «старовенный».

Всего за день «жужжалка» выдала в эфир три послания, первое прозвучало еще утром. Тогда слово «задаточный» впервые прозвучало в передачах УВБ-76.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok