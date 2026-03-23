12:52, 23 марта 2026Из жизни

В эфире «Радиостанции Судного дня» впервые прозвучало одно слово

Радиостанция УВБ-76 впервые передала слово «задаточный»
Олег Парамонов
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала слово «задаточный». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Шифровка вышла в эфир так называемой радиостанции Судного дня в 11:07 по московскому времени. Слово «задаточный» прозвучало в передачах УВБ-76 впервые.

НЖТИ 68678 ЗАДАТОЧНЫЙ 3290 8709

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

