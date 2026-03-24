15:18, 24 марта 2026Мир

Раскрыта судьба подавшего сигнал бедствия бомбардировщика США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Staff Sgt. Bob Simons / Wikimedia

Подавший сигнал бедствия бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США сел на базе британских ВВС. На это указывают данные сервиса FlightRadar24.

По данным портала, американский самолет продолжал сообщать о бедствии и постепенно шел на снижение. Затем он приблизился к базе британских ВВС Фэрфорд, где его траектория полета оборвалась.

Ранее B-52 Stratofortress подал сигнал бедствия в небе над Великобританией.

На тот момент характер инцидента не был подтвержден ВВС США, однако отмечается, что подобные сигналы часто подаются в случае технических неисправностей, проблем с двигателем или чрезвычайных ситуаций медицинского характера.

