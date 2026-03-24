13:25, 24 марта 2026Мир

Бомбардировщик ВВС США подал сигнал бедствия

Airlive: Бомбардировщик B-52 ВВС США подал сигнал бедствия в небе над Британией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США подал сигнал бедствия в небе над Великобританией. Об этом сообщает портал Airlive.

«Сегодня самолет B-52H Stratofortress ВВС США объявил о чрезвычайной ситуации в полете во время выполнения задания над южным побережьем Англии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что характер инцидента пока не был подтвержден ВВС США, однако подобные сигналы как правило подаются в случае технических неисправностей, проблем с двигателем или чрезвычайных ситуаций медицинского характера на борту.

Ранее сообщалось, что иранские системы противовоздушной обороны сбили американский истребитель F-15. Позднее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что информация об уничтожении американских самолетов средствами ПВО Ирана не соответствует действительности. По данным США на 22 марта, ни один американский истребитель не был сбит Ираном с начала боевых действий.

