13:58, 24 марта 2026Экономика

Риски исчезновения фисташек в России из-за войны в Иране оценили

Аналитик Калюжный исключил риск нехватки фисташек в России из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Brenan Greene / Unsplash

Дефицит популярных орехов — фисташек — из-за войны в Иране России не грозит. Об этом заявил кандидат биологических наук Сергей Калюжный, его слова приводит ТАСС.

Затягивание боевых действий на Ближнем Востоке, пояснил он, не приведет к нехватке фисташки настоящей — основного съедобного вида, массово выращиваемого на территории Ирана. Стремительного сокращения генетического разнообразия в этой стране не будет, констатировал Калюжный.

Фисташковые деревья или кустарники, добавил биолог, отличаются высокой степенью адаптации к неблагоприятным условиям. Даже после рубки они способны восстанавливаться, давая пневую поросль. «При всем объеме боевых действий к снижению генетического разнообразия это не приведет», — заключил Калюжный.

До начала совместной военной операции США и Израиля Россия сильно зависела от импорта этих орехов из ближневосточной страны. На долю Ирана приходилось до 90 процентов всех потребностей РФ в фисташках, отмечал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Частично компенсировать резкое сокращение поставок иранских орехов, пояснил он, можно за счет наращивания закупок турецких и китайских.

