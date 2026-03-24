Россиянам рассказали об отсутствии обязанности сдавать деньги на подарки коллегам

Юрист Южалин: Сдача средств на подарки на работе должна быть добровольной

Cбор cредств на подарки для коллег и другие нужды в офисах должен осуществляться исключительно на добровольной основе, обязанность участвовать в нем отсутствует. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, которого цитирует RT.

По словам специалиста, российское законодательство не дает работодателю права требовать сдачи денег на какие-либо цели, и он «не имеет права удерживать из заработной платы работника какие-либо суммы на эти цели». Эксперт также уточнил, что Трудовой кодекс дает исчерпывающий перечень оснований для таких удержаний.

В частности, продолжил Южалин, сборы не могут вестись в целях экономии, и, например, оплачивать медосмотры должен исключительно работодатель, не перекладывая эту обязанность на сотрудников «ни в каком виде».

Ранее специалист по трудовому праву напомнила россиянам, что работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компанию и того, кто его осуществил, могут оштрафовать.