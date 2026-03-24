Россияне заинтересовались новыми квартирами

«КоридорЪ»: Интерес россиян к новому жилью в начале 2026 года вырос на 19 %

Интерес россиян к новостройкам с начала 2026 года вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование агентства недвижимости «КоридорЪ».

По абсолютному числу запросов лидером ожидаемо стала Москва — 205,5 тысячи. Далее идут Санкт-Петербург с 70,9 тысячи. запросов и Екатеринбург с 28,2 тысячи.

Спрос поддерживается за счет появления новых жилых комплексов (ЖК) и развития инфраструктуры, а также благодаря росту межрегиональных сделок: покупатели из крупных городов все чаще рассматривают недвижимость в других регионах.

Ранее россиянам напомнили, что россияне могут оформить ипотеку, в том числе льготную, в другом городе. Большинство сделок на сегодняшний день можно провести и без поездки в другой город.