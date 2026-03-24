Россиянин несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу

В Удмуртии осудили мужчину за изнасилование падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и 132 («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 44-летний мужчина в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года по месту своего жительства неоднократно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. Подсудимый вину полностью признал.

Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что педофил из российского города год насиловал девочку и развращал подростков.