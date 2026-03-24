Россиянин рассказал о потерявших работу на Кубе из-за нефтяной блокады людях

Россиянин описал ситуацию на Кубе словами «люди лишились работы»

Россиянин Григорий, который регулярно общается с друзьями, живущими на кубинском курорте Кайо-Коко, рассказал о том, что из-за тяжелой ситуации в стране на фоне нефтяной блокады США они потеряли работу в отеле на острове Кайо-Крус. Историей он поделился с «Лентой.ру».

«Люди живут нормально, но стали чаще отключать свет на 24-33 часа. Ночью он есть почти всегда. Самая большая проблема в том, что они лишились работы. В закрывшихся отелях работают только охрана и садовники», — такими словами описал ситуацию на Острове свободы мужчина.

Солнечные батареи и генераторы есть у более обеспеченных кубинцев и части менеджерского состава, добавил Григорий. Но это небольшие конструкции, которых хватает, чтобы зарядить пауэрбанк и телефон.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что паники среди местных жителей нет. «Они и до этого так же жили, только проблема со светом не стояла так остро. Ждут, когда их снова позовут на работу», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы готовятся на случай возможной атаки со стороны США. «Мы были бы наивными, если бы не делали это», — заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

