Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:41, 24 марта 2026ПутешествияЭксклюзив

Россиянин рассказал о потерявших работу на Кубе из-за нефтяной блокады людях

Алина Черненко

Фото: Norlys Perez / Reuters

Россиянин Григорий, который регулярно общается с друзьями, живущими на кубинском курорте Кайо-Коко, рассказал о том, что из-за тяжелой ситуации в стране на фоне нефтяной блокады США они потеряли работу в отеле на острове Кайо-Крус. Историей он поделился с «Лентой.ру».

«Люди живут нормально, но стали чаще отключать свет на 24-33 часа. Ночью он есть почти всегда. Самая большая проблема в том, что они лишились работы. В закрывшихся отелях работают только охрана и садовники», — такими словами описал ситуацию на Острове свободы мужчина.

Солнечные батареи и генераторы есть у более обеспеченных кубинцев и части менеджерского состава, добавил Григорий. Но это небольшие конструкции, которых хватает, чтобы зарядить пауэрбанк и телефон.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что паники среди местных жителей нет. «Они и до этого так же жили, только проблема со светом не стояла так остро. Ждут, когда их снова позовут на работу», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы готовятся на случай возможной атаки со стороны США. «Мы были бы наивными, если бы не делали это», — заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok