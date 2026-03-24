«Электричество два раза в день по два часа». Как блокада США ударила по Кубе — рассказывают живущие там россияне

Из-за нефтяной и энергетической блокады со стороны США Куба уже несколько месяцев живет в условиях постоянных перебоев с топливом и энергоснабжением. Свет в городах отключают на 24-33 часа, люди вынуждены использовать солнечные батареи и генераторы, а транспорт не работает. Местные жители помогают друг другу чем могут и ждут, когда их снова позовут на рабочие места. Что сейчас происходит с россиянами на Острове свободы — в материале «Ленты.ру».

«Электричество дают два раза в день»

Впервые с момента прекращения поставок нефти из США энергетическая система Кубы полностью вышла из строя во вторник, 17 марта. Восстановительные работы велись до среды.

Проблемы с топливом и электричеством стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы. При этом Вашингтон не разрешил государству покупать российскую нефть. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассматривает возможные варианты оказания помощи Кубе.

Энергетическая система Кубы полностью вышла из строя 17 марта Фото: Norlys Perez / Reuters

«Там не максимальные отключения на сколько-то часов. Там минимальные включения на сколько-то часов. Электричество дают два раза в день (или реже) на полтора-два часа. И это было еще до блокады. Остальное — у кого как получится. Солнечные батареи, генератор, пауэрбанк, что-то еще», — написала участница чата о жизни на Кубе Екатерина.

Люди остались без работы из-за блокады США

Россиянин Григорий, который регулярно общается с друзьями, живущими на кубинском курорте Кайо-Коко и работавшими до нефтяной блокады в местном отеле, в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что свет там стали отключать на 24-33 часа, однако ночью он есть почти всегда. По его словам, самая большая проблема людей сейчас в том, что они лишились работы. В закрывшихся отелях остались только охранники и садовники. Остальные ждут, когда их снова позовут на службу.

Солнечные батареи и генераторы есть у тех, кто побогаче, и части менеджерского состава, добавил Григорий. Но это небольшие конструкции — не во всю крышу, а на пару лампочек. Таких хватает, чтобы зарядить пауэрбанк и телефон.

Цены не выросли, дефицита нет. Магазины и прочее бытовое пока работает. Паники нет абсолютно. Они и до этого так же жили, только проблема со светом не стояла так остро. Ждут, когда их снова позовут на работу. Транспорт не работает Григорий россиянин, поддерживающий контакты с друзьями на Кубе

По словам жительницы провинции Сьего-де-Авила Виолетты, которая провела на Кубе около 40 лет, там сейчас наблюдается настоящий «панельный бум». «Если в 2021 году средняя стоимость установки солнечных панелей была больше 2,5 тысячи долларов, то в условиях блэкаута цены на них поднялись в два-три раза. Не все могут себе их позволить», — рассказала она.

Виолетта добавила, что на Острове свободы всегда были люди, у которых хватало средств на покупку и хороших продуктов, и дорогих девайсов. В основном это те, у которых есть родственники за границей.

Интернет работает с перебоями, но люди находят способы пользоваться Starlink

«Домашний интернет работает с перебоями, мобильный — стабильнее, но иногда очень медленно. Есть те, кто пользуется Starlink, хотя он запрещен. В ближайшее время больше людей будет пользоваться Starlink, так как уже есть возможность подключаться с телефона прямо на спутник. Не будут нужны терминалы, которые привезти на Кубу можно только контрабандой. Да и сами антенны надо хорошо спрятать на крыше, чтобы не конфисковали», — рассказала в одном из посвященных жизни на Кубе чатов пользовательница с ником LilyJam.

Другая участница чата, Катерина, которая живет в 20 километрах от Гаваны, написала, что доступ к интернету есть и без света при наличии местной сим-карты. Вода тоже есть, только ее напор уменьшается во время отключения электричества. «Магазины не пустые, пока все есть, аптеки и раньше были пустые», — отметила она.

Свет на Острове свободы отключают более чем на сутки Фото: Norlys Perez / Reuters

Тем временем пользователь Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с ником @vagram.aleks рассказал, что во время поездки в город Тринидад он встречал на улицах туристов.

«Это не Гавана и не Варадеро, но и не глушь какая-то. И даже туристы по улицам гуляют, причем мне кажется, что все больше и больше. Здесь электричество есть примерно два раза в день по два часа. За это время люди пытаются зарядить все, что можно. В том числе аккумуляторы, которые будут использовать позже. Я не могу зайти в каждый дом и проверить, как обстоят дела. Что я вижу как гость? В хостелах, гостевых домах, барах, ресторанах, магазинах есть электричество почти бесперебойно. Люди помогают друг другу, и это не удивляет», — констатировал он.

«Кубинцы привыкли ко всему и не унывают, крутятся как могут»

Несмотря на то, что кубинцы — люди эмоциональные и горячие, они не привыкли зацикливаться на своих эмоциях и надеются на лучшее, констатировала Виолетта.

«И для этого им не нужны основания — просто такая у них оптимистичная философия: как бы жизнь ни заворачивала гайки, они всегда найдут свой яркий лучик, иначе от всего этого можно и умом тронуться», — пояснила женщина.

Некоторые находят неординарные способы решения бытовых вопросов. Так, 56-летний механик Хуан Карлос Пино, живущий в поселении Агуакате в 70 километрах от Гаваны, заправляет свой старый Fiat 1980 года древесным углем. Изобретатель даже стал местной знаменитостью. «В условиях такого кризиса это наилучший вариант из доступных», — признался Пино. Он добавил, что в планах у него переоборудовать трактор, чтобы иметь возможность обрабатывать землю.

Несмотря на тяжелую ситуацию, паники среди кубинцев пока нет Фото: Norlys Perez / Reuters

«Просто кубинцы привыкли ко всему и не унывают, крутятся как могут. Живут обычной жизнью, другой многие из них не видели», — написала пользовательница Lina.

Приспособились к возникшим проблемам и живущие на Кубе иностранцы. Одна из них, пенсионерка Лариса из города Сьенфуэгос, рассказала, что в часы отключения электроэнергии она разогревает и готовит еду на самодельной плите, работающей на древесных углях. У семьи ее сына стоит комплект солнечных батарей. Днем к ним подключены большой холодильник, электроплита, вентилятор, телевизор и два скутера. Электричество есть почти всегда.

Муж работает преподавателем в университете, в настоящее время большинство лекций проходят удаленно, интернет в университете бесплатный. Большинство студентов имеют дополнительный интернет, приспосабливаются к отключениям, учатся, выполняют все задания Лариса живущая на Кубе россиянка

Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой

Министр транспорта Андрей Никитин ранее заявил, что Россия возобновит авиасообщение с Кубой после решения вопроса с заправкой самолетов.

«С учетом в целом той ситуации, которая есть, пока мы боимся рисковать, потому что до конца не понимаем, как будет выстраиваться и в Венесуэле дальнейшая политика, и в других странах. Как только у нас окно возможности откроется, мы, конечно, на Кубу будем летать снова», — пообещал чиновник.