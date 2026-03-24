Депутат Йованович: Нормальных жителей подташнивает от вступления Сербии в ЕС

Вступление Сербии в Европейский союз (ЕС) означает принятие западных ценностей, от которых нормального человека «немного подташнивает». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович.

По его словам, эта система ценностей включает в себя:

радикальный индивидуализм;

размывание традиционных коллективных идентичностей;

меркантильная и материалистическая философия;

однополые браки;

безумие в отношении гендерных теорий;

массовая миграция.

«То есть речь идет о том самом "новом мире", от которого любого нормального человека немного подташнивает», — пояснил Йованович.

По словам сербского парламентария, это приводит не просто к выбору Белграда между Россией и Евросоюзом, а к избранию модели будущего страны.

Йованович отдельно подчеркнул, что в таком случае народ Сербии окажется перед выбором: продолжать историческое существование как великая нация или сдаться, превратившись в «незначительную страну». Последнее, подытожил парламентарий, приведет к дальнейшей самоликвидации страны.

Нынешние власти Сербии активно стремятся к членству в Евросоюзе. Ранее президент страны Александр Вучич заявил о готовности рассмотреть членство в объединении даже без получения права вето, отдавая предпочтение стандартной процедуре интеграции.