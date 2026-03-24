07:03, 24 марта 2026

В Сербии выбор в пользу ЕС описали словами «немного подташнивает»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Вступление Сербии в Европейский союз (ЕС) означает принятие западных ценностей, от которых нормального человека «немного подташнивает». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович.

По его словам, эта система ценностей включает в себя:

  • радикальный индивидуализм;
  • размывание традиционных коллективных идентичностей;
  • меркантильная и материалистическая философия;
  • однополые браки;
  • безумие в отношении гендерных теорий;
  • массовая миграция.

«То есть речь идет о том самом "новом мире", от которого любого нормального человека немного подташнивает», — пояснил Йованович.

По словам сербского парламентария, это приводит не просто к выбору Белграда между Россией и Евросоюзом, а к избранию модели будущего страны.

Йованович отдельно подчеркнул, что в таком случае народ Сербии окажется перед выбором: продолжать историческое существование как великая нация или сдаться, превратившись в «незначительную страну». Последнее, подытожил парламентарий, приведет к дальнейшей самоликвидации страны.

Нынешние власти Сербии активно стремятся к членству в Евросоюзе. Ранее президент страны Александр Вучич заявил о готовности рассмотреть членство в объединении даже без получения права вето, отдавая предпочтение стандартной процедуре интеграции.

