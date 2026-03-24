Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:26, 24 марта 2026Культура

Семенович рассказала о требующей хирургического вмешательства проблеме

Анна Семенович призналась, что не может решиться на исправление перегородки носа
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что не может решиться на операцию, которую ей много лет советуют сделать врачи. О требующей хирургического вмешательства проблеме певица рассказала Пятому каналу.

Она сообщила, что давно испытывает трудности с дыханием из-за искривленной носовой перегородки.

«У меня перегородка искривлена уже много лет, и мне врачи говорят, что нужно делать операцию для ее исправления. Я все оттягиваю, потому что это очень неприятная операция. <…> У моей лучшей подруги была такая операция, и мой младший брат тоже ее делал, и, конечно, такая себе процедура — не из самых приятных», — сказала Семенович.

Артистка также призналась, что постоянно пользуется каплями для носа, чтобы облегчить дыхание.

Ранее Семенович рассказала, как решила омолодиться с помощью уколов ботокса и стала похожа на Пьеро. «Я ей [врачу] говорю: "А как же у глаз?" Она: "Ой, нет‑нет, все будет отлично". И у меня просто поднимаются брови! Это такой был треш! С тех пор я поменяла косметолога и хожу только к врачу, который знает анатомию лица», — заявила певица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok