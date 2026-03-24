Семенович рассказала о требующей хирургического вмешательства проблеме

Анна Семенович призналась, что не может решиться на исправление перегородки носа

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что не может решиться на операцию, которую ей много лет советуют сделать врачи. О требующей хирургического вмешательства проблеме певица рассказала Пятому каналу.

Она сообщила, что давно испытывает трудности с дыханием из-за искривленной носовой перегородки.

«У меня перегородка искривлена уже много лет, и мне врачи говорят, что нужно делать операцию для ее исправления. Я все оттягиваю, потому что это очень неприятная операция. <…> У моей лучшей подруги была такая операция, и мой младший брат тоже ее делал, и, конечно, такая себе процедура — не из самых приятных», — сказала Семенович.

Артистка также призналась, что постоянно пользуется каплями для носа, чтобы облегчить дыхание.

Ранее Семенович рассказала, как решила омолодиться с помощью уколов ботокса и стала похожа на Пьеро. «Я ей [врачу] говорю: "А как же у глаз?" Она: "Ой, нет‑нет, все будет отлично". И у меня просто поднимаются брови! Это такой был треш! С тех пор я поменяла косметолога и хожу только к врачу, который знает анатомию лица», — заявила певица.