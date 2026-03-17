Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 17 марта 2026

Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу

Екатерина Ештокина
Фото: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда рассказала, что решила омолодиться с помощью уколов ботокса, однако результат не оправдал ее ожиданий. «Что было у меня с ботоксом — сейчас вам расскажу! Девушка мне говорит: "У меня такая суперсистема! Я вам сейчас заколю, все пройдет, не будет никаких морщинок". И колет мне всего два укола», — пояснила певица, указывая на область межбровья.

При этом она подчеркнула, что специалист заверила ее в успешном результате, несмотря на неестественную форму лица, образовавшуюся после процедуры. «Я ей [врачу] говорю: "А как же у глаз?" Она: "Ой, нет‑нет, все будет отлично". И у меня просто поднимаются брови! Это такой был трэш! С тех пор я поменяла косметолога и хожу только к врачу, который знает анатомию лица, потому что мне фулл‑фейс колют даже в шею!» — призналась Семенович.

Ранее в марте Семенович похвасталась подарком за полмиллиона рублей. Певица продемонстрировала кремовую сумку Chanel, декорированную золотой ручкой с жемчугом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Под машиной россиянки с фамилией Зеленская нашли подозрительный предмет

    Малышева назвала самое глупое действие россиян

    Сестра Димы Билана попросила его перестать помогать ей с карьерой на сцене

    Канадский игрок ХК «Сочи» назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

    Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского в номере роскошного отеля

    Москвичка разрешила аферистам забрать десятки миллионов родительских денег

    В российской квартире найден изрезанный 12-летний школьник

    Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу

    В России заметили риски резкого роста дефицита бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok