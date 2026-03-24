23:51, 24 марта 2026Мир

Вучич рассказал о конце международного права

Вучич: В день начала бомбардировок Югославии международному праву пришел конец
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Reuters

В день начала бомбардировок Югославии силами НАТО международному праву пришел конец, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, последующие конфликты являются следствием данного нарушения. «Если сегодня кто-то спросит, почему нарушается международное право, единственный правильный ответ: из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года», — подчеркнул он.

Как указал политик, страны НАТО под лозунгом мира и сохранения жизни «сеяли смерть и страх».

Ранее Вучич рассказал, что Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранять свой нейтралитет.

