13:09, 24 марта 2026Мир

США предрекли серию терактов

Foreign Affairs: Иран может прибегнуть к терроризму в противостоянии с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Руководство Ирана может прибегнуть к терроризму в неравном противостоянии с США. Об этом пишет американский журнал The Foreign Affairs.

«Иран редко добивался успеха в нанесении ударов по Соединенным Штатам как внутри страны, так и за рубежом. Однако длительный опыт успешных и неудачных попыток не должен давать Вашингтону ложное чувство безопасности», — говорится в публикации.

Исламская Республика, как указывает издание, не раз прибегала к радикальным мерам, но «обычно проявляля осторожность в отношении того, как, когда и где использовать терроризм».

«Иран проявлял стратегическую терпеливость и не использовал каждую появляющуюся возможность. Однако сегодня режим считает свой революционный проект находящимся под угрозой со стороны Соединенных Штатов и Израиля», — подчеркивают авторы материала.

Ранее подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен предположил, что американскую армию ждут большие потери в случае наземной операции в Иране, включая высадку на остров Харк в Персидском заливе.

