Случайно ставшая любовницей девушка опозорилась перед женой своего бойфренда

Пользовательница Reddit с ником -shimmer_ рассказала о случайном знакомстве с молодым человеком, обернувшимся для нее эмоциональной катастрофой. По словам 23-летней девушки, после нескольких дней переписки он пригласил ее к себе домой.

«У него было чисто и приятно пахло, никаких явных тревожных сигналов. Мы болтали, смеялись и в итоге оказались у него в постели. К тому моменту я была уверена, что он одинок, ничто не указывало на обратное. И тут я услышала, как открывается входная дверь», — написала девушка.

Парень моментально побледнел. Спустя мгновение в комнату вошла незнакомая девушка. После непродолжительной немой сцены она спросила у хозяина квартиры, кто делит с ним постель. В этот момент полуобнаженная гостья запаниковала. Она попыталась встать, завернувшись в одеяло, а ее новый знакомый в этот момент произнес: «Дорогая, подожди, я все могу объяснить».

«Когда я пыталась встать, моя нога застряла в простыне, и вместо нормального бегства я просто упала лицом вниз. Совершенно голая. Воцарилась тишина. В эту секунду я хотела просто раствориться, но жена парня посмотрела на меня и уточнила, в порядке ли я, что только ухудшило ситуацию. Зачем ты такая добрая? Она буквально помогает мне подняться, а я даже не могу на нее смотреть, изо всех сил вцепившись в простыню», — рассказала девушка.

Она поймала себя на мысли, что постоянно повторяет одну и ту же фразу: «Я не знала, я не знала, клянусь!», на что получает несколько кивков жены. Парень пытается убедить супругу, что это не то, чем оно кажется, но его усилия очевидно обречены на провал.

«Я как можно быстрее схватила свою одежду, все еще наполовину завернутая в простыню, потому что координация движений меня подвела. Я ушла, даже толком не одевшись. А парень позже прислал мне целое сообщение с извинениями, но я тут же его заблокировала», — заключила автор.

