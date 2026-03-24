Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 24 марта 2026

Случайно ставшая любовницей девушка опозорилась перед женой своего бойфренда

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Burdun Iliya / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником -shimmer_ рассказала о случайном знакомстве с молодым человеком, обернувшимся для нее эмоциональной катастрофой. По словам 23-летней девушки, после нескольких дней переписки он пригласил ее к себе домой.

«У него было чисто и приятно пахло, никаких явных тревожных сигналов. Мы болтали, смеялись и в итоге оказались у него в постели. К тому моменту я была уверена, что он одинок, ничто не указывало на обратное. И тут я услышала, как открывается входная дверь», — написала девушка.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Парень моментально побледнел. Спустя мгновение в комнату вошла незнакомая девушка. После непродолжительной немой сцены она спросила у хозяина квартиры, кто делит с ним постель. В этот момент полуобнаженная гостья запаниковала. Она попыталась встать, завернувшись в одеяло, а ее новый знакомый в этот момент произнес: «Дорогая, подожди, я все могу объяснить».

«Когда я пыталась встать, моя нога застряла в простыне, и вместо нормального бегства я просто упала лицом вниз. Совершенно голая. Воцарилась тишина. В эту секунду я хотела просто раствориться, но жена парня посмотрела на меня и уточнила, в порядке ли я, что только ухудшило ситуацию. Зачем ты такая добрая? Она буквально помогает мне подняться, а я даже не могу на нее смотреть, изо всех сил вцепившись в простыню», — рассказала девушка.

Она поймала себя на мысли, что постоянно повторяет одну и ту же фразу: «Я не знала, я не знала, клянусь!», на что получает несколько кивков жены. Парень пытается убедить супругу, что это не то, чем оно кажется, но его усилия очевидно обречены на провал.

«Я как можно быстрее схватила свою одежду, все еще наполовину завернутая в простыню, потому что координация движений меня подвела. Я ушла, даже толком не одевшись. А парень позже прислал мне целое сообщение с извинениями, но я тут же его заблокировала», — заключила автор.

Ранее стала известна история женщины, которая узнала об измене мужа и предложила любовнице необычное решение. Она согласилась сдать своего супруга в аренду за 30 тысяч бат (75 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Трамп удивил Европу заявлением об Иране

    Раскрыта неожиданная причина развития болезни почек

    Российские военные одержали победу в артиллерийской дуэли с бойцами ВСУ

    Журналист рассказал о жестоких пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса

    Назван новый способ Ирана нанести удар по США и Европе

    Пара использовала 14-летнюю девочку в качестве «суррогатной матери»

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь для Vogue

    Случайно ставшая любовницей девушка опозорилась перед женой своего бойфренда

    Иран захотел взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok