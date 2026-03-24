12:04, 24 марта 2026

Спасшему прятавшихся под сгоревшим танком бойцов «Ахмата» военному оторвало ногу и руку

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Спасший прятавшихся под сгоревшим танком российских военных боец получил серьезные ранения — ему оторвало руку и ногу. Об этом в беседе с RT рассказал участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Отец.

По словам собеседника канала, когда группа спецназа «Ахмат» заходила в Новомихайловку в Донецкой народной республике (ДНР), бойцы попали под внезапный обстрел из спрятанных Вооруженными силами Украины (ВСУ) орудий. Тогда группе спас жизнь корректировщик с позывным Дядя Ваня, которого они никогда лично не видели.

«Проходили по лесопосадке. Там танк сгоревший был, бронетранспортер, боевая машина пехоты — все сгоревшее. Мы под этой техникой всяко-разно скрутились. А с другой стороны посадки стояли российские военные — минометчики и агээсники . И вот Дядя Ваня отработал по "секретам" ВСУ, о которых мы не знали, и мы в это время успели выйти», — вспомнил Отец.

По его словам, спасший их боец получил серьезные ранения. «У него, оказывается, оторвало ногу с рукой. Мы в лицо его даже не увидели. Даже не встретились», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что боец «Ахмата» с позывным Адам ценой жизни спас сослуживцев в зоне проведения СВО, бросившись на дрона-ждуна.

