Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:42, 24 марта 2026

Стало известно о большом страхе командования ВСУ

Командование ВСУ опасается огня со стороны дезертиров
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Chris Radburn / Reuters

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины опасается возможных перестрелок между дезертирами, сбежавшим с личным оружием, и подразделениями, которые их разыскивают. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Командирами 225-го ОШП отмечается, что самовольно оставившие места службы могут применять оружие в отношении подразделений и командования, осуществляющего их розыск», — отмтеил собеседник агентства.

Также уточняется, что из-за больших потерь наблюдается падение морально-психологических показателей у личного состава ВСУ. Данное обстоятельство провоцирует систематические самовольные оставления позиций с личным оружием.

Ранее сообщалось, что дезертировавшие солдаты Вооруженных сил Украины, которых насильно мобилизовали, объявили охоту на военных украинских заградительных отрядов. До этого в Вышгороде Киевской области был уничтожен один из командиров группы операторов беспилотных летательных аппаратов артиллерийской разведки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Колумбии упал самолет. На борту находились свыше 100 военных, больше половины из них погибли. Что известно о причинах крушения?

    Раскрыто имя возможного иранского переговорщика с США

    Более миллиарда рублей вывели финансисты из России

    Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

    Влияние курса доллара на доходы российского бюджета оценили

    Женщина упала с мотоцикла бойфренда и очнулась голой в доме незнакомца

    Сербcкий оппозиционер описал начало кризиса на Украине фразой «Россия не виновата»

    Зеленский разозлился на Европу из-за Орбана

    Посол высказался о последствиях удара ВСУ по Брянску для Украины

    Легендарный советский хоккеист оценил жизнь в СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok