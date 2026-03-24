Командование ВСУ опасается огня со стороны дезертиров

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины опасается возможных перестрелок между дезертирами, сбежавшим с личным оружием, и подразделениями, которые их разыскивают. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Командирами 225-го ОШП отмечается, что самовольно оставившие места службы могут применять оружие в отношении подразделений и командования, осуществляющего их розыск», — отмтеил собеседник агентства.

Также уточняется, что из-за больших потерь наблюдается падение морально-психологических показателей у личного состава ВСУ. Данное обстоятельство провоцирует систематические самовольные оставления позиций с личным оружием.

Ранее сообщалось, что дезертировавшие солдаты Вооруженных сил Украины, которых насильно мобилизовали, объявили охоту на военных украинских заградительных отрядов. До этого в Вышгороде Киевской области был уничтожен один из командиров группы операторов беспилотных летательных аппаратов артиллерийской разведки ВСУ.