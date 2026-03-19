Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
01:41, 19 марта 2026

Дезертиры объявили охоту на заградотряды ВСУ

ТАСС: Дезертиры объявили охоту на заградотряды ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Дезертировавшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых насильно мобилизовали, объявили охоту на военных украинских заградительных отрядов. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«В тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами», — рассказал источник агентства.

Он также сообщил, что ранее в Вышгороде Киевской области был уничтожен один из командиров группы операторов беспилотных летательных аппаратов артиллерийской разведки ВСУ. Тот участвовал в антитеррористической операции Украины в Донбассе и был награжден рядом отличий.

Ранее командование украинских подразделений уличили в пропаганде дезертирства. Речь идет об официальных ресурсах 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых стали появляться прямые призывы к самовольному оставлению воинских частей с последующим «переводом» в их «подразделение», уточнил собеседник агентства.

    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Мурадов предупредил о последствиях передачи Украине ядерного оружия

    Долина ответила на вопрос о любимых местах в Москве и Петербурге

    Спецпредставитель Путина заявил о страхе генсека НАТО перед Трампом

    Российские корабли с нефтью и газом отправились на Кубу вопреки санкциям США

    Учительница совратила 10-летнего ученика и больше месяца насиловала его в школе

    Притаившиеся в Ормузском проливе страшные «Киты» Ирана оценили

    Раскрыты подробности атаки ВСУ на российский город

    Дезертиры объявили охоту на заградотряды ВСУ

    Стало известно о желании Европы вновь привлечь США к участию в конфликте на Украине

    Все новости
