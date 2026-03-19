ТАСС: Дезертиры объявили охоту на заградотряды ВСУ

Дезертировавшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых насильно мобилизовали, объявили охоту на военных украинских заградительных отрядов. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«В тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами», — рассказал источник агентства.

Он также сообщил, что ранее в Вышгороде Киевской области был уничтожен один из командиров группы операторов беспилотных летательных аппаратов артиллерийской разведки ВСУ. Тот участвовал в антитеррористической операции Украины в Донбассе и был награжден рядом отличий.

Ранее командование украинских подразделений уличили в пропаганде дезертирства. Речь идет об официальных ресурсах 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых стали появляться прямые призывы к самовольному оставлению воинских частей с последующим «переводом» в их «подразделение», уточнил собеседник агентства.