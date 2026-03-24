Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 24 марта 2026

Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

Востоковед Сажин заявил, что КСИР совершил мягкий переворот в Иране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В Иране произошел «мягкий» госпереворот после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи, власть в стране на фоне военного конфликта с США и Израилем фактически перешла в руки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Они взяли рычаги высшей власти, а верховный лидер — это верховный главнокомандующий, глава республики и духовный лидер. То есть они взяли все под свой контроль, под свое управление, практически все рычаги власти», — прокомментировал Сажин.

Востоковед отметил, что КСИР проводит политику в Иране от имени нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи вне зависимости от того, жив он или болен.

Сажин указал, что в рамках властных структур Ирана нет единой позиции по вопросу отношений с США, поэтому часть военно-политической элиты в Тегеране может вести диалог со Штатами. «Есть группы, в том числе и в государственном аппарате, и в министерствах, которые выступают за диалог, с одной стороны, а с другой стороны, другие люди выступают за усиление мести, за все, что совершили американцы и израильтяне», — сказал Сажин.

Востоковед не исключил, что начавшийся диалог между США и Ираном Тегеран использует в своих интересах, чтобы наладить военно-политическое и экономическое управление страной в условиях затяжного вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на продолжении военных действий США против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok