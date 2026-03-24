Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

Востоковед Сажин заявил, что КСИР совершил мягкий переворот в Иране

В Иране произошел «мягкий» госпереворот после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи, власть в стране на фоне военного конфликта с США и Израилем фактически перешла в руки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Они взяли рычаги высшей власти, а верховный лидер — это верховный главнокомандующий, глава республики и духовный лидер. То есть они взяли все под свой контроль, под свое управление, практически все рычаги власти», — прокомментировал Сажин.

Востоковед отметил, что КСИР проводит политику в Иране от имени нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи вне зависимости от того, жив он или болен.

Сажин указал, что в рамках властных структур Ирана нет единой позиции по вопросу отношений с США, поэтому часть военно-политической элиты в Тегеране может вести диалог со Штатами. «Есть группы, в том числе и в государственном аппарате, и в министерствах, которые выступают за диалог, с одной стороны, а с другой стороны, другие люди выступают за усиление мести, за все, что совершили американцы и израильтяне», — сказал Сажин.

Востоковед не исключил, что начавшийся диалог между США и Ираном Тегеран использует в своих интересах, чтобы наладить военно-политическое и экономическое управление страной в условиях затяжного вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на продолжении военных действий США против Ирана.