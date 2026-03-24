Стало известно об атаке на американскую базу из установленной в легковушке РСЗО

Базу США в Ираке атаковала легковушка с установленной РСЗО в багажнике

Иранские союзники в Ираке атаковали объекты США при помощи легкового автомобиля, в багажнике которого была установлена реактивная система залпового огня (РСЗО). Фотографию одной из таких машин опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

Из машины, в которой были установлены десять направляющих 107-миллиметровой РСЗО Fajr-1, была атакована военная база США «Виктория», расположенная возле международного аэропорта Багдада. После залпа транспортное средство загорелось, расчет, предварительно, покинул ее.

Fajr-1 является версией китайской системы «Тип 63», разработанной в начале 60-х. После ирано-иракской войны оборонная промышленность Исламской Республики смогла организовать собственное производство такой техники.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что США ошиблись в оценке военно-технического потенциала Ирана — они не предположили наличие у страны настолько высокотехнологичных ракет.