06:37, 24 марта 2026МирЭксклюзив

Военный рассказал об ошибке США в конфликте с Ираном

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США ошиблись в оценке военно-технического потенциала Ирана — они не предположили наличие у страны настолько высокотехнологичных ракет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У Ирана есть маневрирующие ракеты. Это такие, которые на финишной черте могут маневрировать на приличной скорости. Старые ракеты летят и летят, по одной траектории — даже на высокой скорости противовоздушная оборона легко по ним работает. А вот маневрирующие вводят системы в заблуждение», — объяснил Дандыкин.

Иран, по его словам, также обладает гиперзвуковыми ракетами, сбить которые тоже крайне непросто — последствия их применения уже ощутил на себе Израиль.

«И Израиль, и американские базы это уже ощутили. В США в принципе не предполагали, что у Ирана есть такие технологии, такие разработки, ракеты настолько большой дальности. Неслучайно президент США Дональд Трамп заговорил о перемирии. Вообще, технологии, которые использует Иран, подвластны далеко не всем развитым государствам», — заметил военный эксперт.

Ранее газета The Telegraph писала, что попытка атаки на американо-британскую военную базу Диего-Гарсия стала предупреждением Лондону. Один из военных источников издания предупредил, что Великобритании будет сложно отразить подобную атаку с большого расстояния.

