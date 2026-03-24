Стране Европы предложили выбрать между диалогом с Россией и гибелью

Малинен: Финляндия либо восстановит связи с Россией, либо сама себя уничтожит

Финляндия будет вынуждена восстановить связи с Россией, в противном случае она уничтожит сама себя. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X, обращаясь к финским властям в связи с энергетическим кризисом.

«Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия, разумеется, находится совсем рядом с нами, поэтому мы при желании можем получить нефть и, возможно, удобрения практически моментально», — написал он.

Эксперт подчеркнул, что от решения нынешнего руководства Финляндии зависит политическое наследие страны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение США смягчить санкции в отношении российской нефти навредит Украине.