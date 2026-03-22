Стубб высказался о снятии санкций с России

Президент Финляндии: Снятие Вашингтоном санкций с России навредит Киеву

Решение Вашингтона о снятии санкций с российской нефти навредит Киеву. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с The Telegraph.

«Это сильно вредит», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Стубб затруднился ответить на вопрос о возможном возвращении санкций после завершения ближневосточного конфликта.

Ранее в марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США действуют, как им заблагорассудится, чтобы получить ресурсы других стран. Он подчеркнул, что Вашингтон готов отстаивать свое благополучие госпереворотами и похищениями.

В том же месяце лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о запуске петиции об отмене антироссийских санкций на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.