Связанные с ГК «Самолет» компании всплыли в деле об обналичивании миллиардов рублей

По делу об организации преступного сообщества задержали бывшего члена генерального совета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным источника, утром 24 марта полиция нагрянула в дом Малофейкина на Рублевке. Во время обысков оттуда изъяли наличные в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также описаны были дом и три машины задержанного.
Самого Малофейкина отправили в Иваново, где расследуется уголовное дело группы обнальщиков. На предпринимателя следствие вышло после показаний участников ОПС — те рассказали о руководящей роли Малофейкина в теневом бизнесе. По их словам, предприниматель среди прочего курировал группу правового регулирования и группу по привлечению клиентов-заказчиков.
По версии следствия, ОПС состояло из 15 человек, им руководили жители Ивановской и Московской областей. Теневые банковские операции у них обходились в 10–15 процентов, для строителей — до 20 процентов, менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей, заработав на этом более 300 миллионов рублей.
По данным полиции, крупнейшими клиентами обнальщиков с 2023 года были компании, связанные с ГК «Самолет».
