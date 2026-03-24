17:55, 24 марта 2026

Связанные с ГК «Самолет» компании всплыли в деле об обналичивании миллиардов рублей

Связанные с ГК «Самолет» компании всплыли после задержания Малофейкина за обнал
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Малофейкин

Сергей Малофейкин. Кадр: Functional Analysis Fanatics / Rutube

По делу об организации преступного сообщества задержали бывшего члена генерального совета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, утром 24 марта полиция нагрянула в дом Малофейкина на Рублевке. Во время обысков оттуда изъяли наличные в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также описаны были дом и три машины задержанного.

Самого Малофейкина отправили в Иваново, где расследуется уголовное дело группы обнальщиков. На предпринимателя следствие вышло после показаний участников ОПС — те рассказали о руководящей роли Малофейкина в теневом бизнесе. По их словам, предприниматель среди прочего курировал группу правового регулирования и группу по привлечению клиентов-заказчиков.

По версии следствия, ОПС состояло из 15 человек, им руководили жители Ивановской и Московской областей. Теневые банковские операции у них обходились в 10–15 процентов, для строителей — до 20 процентов, менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей, заработав на этом более 300 миллионов рублей.

По данным полиции, крупнейшими клиентами обнальщиков с 2023 года были компании, связанные с ГК «Самолет».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области осудили экс-главу управления охраны Росгвардии за взятку.

