Таинственный боец Дядя Ваня спас группу штурмовиков ВС РФ, вытащив ее из засады

Оператор гранатомета с позывным Дядя Ваня спас группу штурмовиков, попавших в засаду в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал RT штурмовик-пулеметчик полка спецназа «Ахмат» с позывным Отец.

«Мы зашли в лесопосадку, не зная, что там стоят секреты украинские. По нам стали работать с двух сторон. Там был танк подбитый, БМП — мы прятались под ними. А спас нас оператор гранатомета из соседней лесопосадки. Позывной у него Дядя Ваня, мы с ним никогда лично не встречались», — поделился Отец.

Боец рассказал, что гранатометчик открыл огонь по украинским секретам, не давая противнику поднять головы. По разрывам штурмовики сориентировались, где находится противник, и смогли благополучно выйти из засады.

Опомнившись, украинские военные открыли по позиции Дяди Вани ураганный огонь. Несмотря на множественные ранения, в том числе на оторванную ногу, бойца смогли эвакуировать в тыл.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя рядовому Сергею Ярашеву, державшему оборону в окружении на протяжении 68 дней.