Российский бизнес начал втихую отказываться от ИИ-проектов

«Ведомости»: 9 из 10 связанных с ИИ проектов в России не доходят до внедрения

Только 7-10 процентов пилотных проектов российских бигтехов, связанный с внедрением больших языковых моделей и чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), дошли до стадии полноценного внедрения. Об этом со ссылкой на опрос консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика» пишут «Ведомости».

Все остальные наработки компании либо свернули втихую, либо они остаются на стадии пилотирования или трансформируются. В исследовании, проводимом с декабря 2025 года по февраль 2026-го, приняли участие около полусотни крупнейших компаний из сфер IT, промышленности, финансов, госсектора, транспорта и логистики.

Респонденты рассказали, что 30-40 процентов проектов не дали ожидаемого финансового результата из-за слабой интеграции в реальные бизнес-процессы. Кроме того, многие проекты запускались исключительно ради пиара, а не с целью работы. Так, один из опрошенных рассказал о попытке компании самостоятельно обучить китайскую модель Qwen. Однако ИИ-ассистент в юридическом департаменте продолжал демонстрировать точность ответов ниже 30 процентов.

При этом в 2024 году суммарные расходы крупных и средних российских компаний на внедрение ИИ, по данным FinExpertiza, составили 90,3 миллиарда рублей. В среднем одна компания тратила 5,95 миллиона.

В отчете «Интеллектуальной аналитики» указано, что сроки промышленного внедрения ИИ-проектов у половины опрошенных сместились с 2025-го или начала 2026 года на середину или конец 2026-го. Такой пересмотр связан с тем, что внедрение оказалось сложнее, чем представлялось в начале, и пока не приносит роста эффективности.

Эксперты отмечают, что большие языковые модели, на которые бизнес делал ставку вначале, не в состоянии решать узкоспециализированные бизнес-задачи. Кроме того, внедрение генеративного ИИ порождает новые угрозы безопасности, для работы с ним недостаточно специалистов, а корпоративная культура еще не подстроилась.

