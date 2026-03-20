12:51, 20 марта 2026

Дачникам назвали способ не попасться на ИИ-семена на маркетплейсах

Эколог Ерофеева: Реальные сорта находятся в Госреестре селекционных достижений
Елизавета Городищева
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Маркетплейсы заполонили изображения растений, сгенерированные нейросетями: например, ненатурально большой клубники или «гибрида» малинно-клубничного дерева. Чтобы не попасться на обман, дачникам следует поискать сорт в Государственном реестре селекционных достижений, посоветовала в разговоре с «Лентой.ру» заведующая кафедрой «Экология» МТУСИ Виктория Ерофеева.

По словам специалиста, если растения нет в реестре, значит, его не существует. «Предлагаемые к покупке сорта растений следует проверить по реестру, если растения нет, значит, скорее всего, вы столкнулись с фальсификатом», — отметила она.

Другим признаком подделки являются фотографии, которые предоставляет продавец. Современные технологии, такие как нейросети, позволяют получить любые изображения. Дачникам рекомендуется поискать фотографии предполагаемого сорта растения в естественной среде, размещенные обычными людьми. Если таких изображений не находится, скорее всего, продавец пытается обмануть.

Дачникам, которые хотели бы вырастить экзотику, специалист посоветовала обращаться в питомники. Там можно увидеть взрослое цветущее или плодоносящее растение и приобрести саженцы.

Ранее дачников призвали сажать руколу и шпинат в марте. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, рукола прорастает уже при температуре плюс 9-10 градусов, всходы шпината выдерживают заморозки до минус 6 градусов, а его листья появятся уже через 10 дней после посева, если температура держится в районе 15-20 градусов тепла.

