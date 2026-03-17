Россиянам рассказали о весенних посадках

Депутат Чаплин: Именно сейчас нужно заложить основу скорого преображения сада

Многие дачники ошибочно полагают, что до мая можно расслабляться, но на самом деле именно сейчас закладывается основа скорого преображения сада, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат рассказал, что уже сейчас, как только сойдет снег и почва немного оттает, можно сеять прямо в грунт некоторые виды зелени и овощей. К примеру, руккола прорастает уже при температуре плюс 9-10 градусов, всходы шпината выдерживают заморозки до минус 6 градусов, а его листья появятся уже через 10 дней после посева, если температура держится в районе 15-20 градусов тепла.

«Листовые салаты, кресс-салат, листовая горчица, мизуна и другие представители семейства капустных тоже отлично всходят в холодной земле. Для самых нетерпеливых есть отличный вариант — редис в теплице. Если в конце марта — начале апреля накрыть грядки пленкой для прогрева, а потом посеять скороспелые сорта вроде "Селеста F1" или "Розовая жемчужина", уже через три-четыре недели можно снимать первый урожай хрустящих корнеплодов», — поделился Чаплин.

Также он посоветовал навестить после зимы щавель, любисток, фенхель или многолетние луки — шнитт, батун, слизун и черемшу. Они, по его словам, трогаются в рост едва ли не из-под снега, и уже в апреле дают витаминные перья. Некоторые сорта петрушки, оставленные под зиму, тоже могут порадовать ранней зеленью, если весна была не слишком суровой, также подсказал Чаплин.

Ранее Чаплин предупредил о грубых ошибках в саду в марте. По его словам, многие вооруженные секатором дачники наносят своим деревьям серьезные увечья и удивляются, почему дерево болеет, не плодоносит или вовсе погибает.