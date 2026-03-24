11:46, 24 марта 2026Путешествия

Турист дал денег попрошайкам в Африке и был брошен в тюрьму

Туриста посадили в тюрьму в Марокко за видео с пожертвованием попрошайкам
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Турист из Великобритании дал денег детям-попрошайкам в Марокко, снял это на видео и был брошен в местную тюрьму. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что 20-летний Сэм Раштон отдыхал в Марракеше с братом Джеком. В один из дней он заметил на улице страны Африки 15-летних мальчиков-попрошаек, которые умоляли купить им продукты. Тогда турист начал сбор на товары первой необходимости для них в социальных сетях. В итоге у него попросили приобрести подгузники, растительное масло и молоко.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Раздачу пожертвований отдыхающий решил снять на видео в качестве доказательства, что деньги он потратил на помощь. В итоге 5 марта его арестовала местная полиция за распространение кадров, порочащих страну, а также за съемку детей без их согласия. Британца посадили в тюрьму, где продержали несколько часов, изъяв паспорт и телефон. Сообщается, что их отдали только спустя несколько дней.

Мать Раштона рассказала, что в ожидании разрешения на вылет в Великобританию ее сын сменил несколько отелей. 14 марта он смог вернуться на родину.

Ранее европеец оказался под угрозой пяти лет тюрьмы на Бали из-за поста в социальной сети. Уточнялось, что в публикации он использовал нецензурные выражения в отношении индуистского религиозного праздника Ньепи (День тишины).

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Банки ужесточат отношение к молодым россиянам

    Кризисная российская отрасль получила новую поддержку

    В России резко взлетели продажи машин шведско-китайской марки

    Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Все новости
