Европеец оказался под угрозой пяти лет тюрьмы на Бали из-за поста в соцсети

Швейцарский турист оказался под угрозой тюрьмы на индонезийском острове Бали из-за оскорбления местного праздника. Об этом сообщает портал CNA.

Уточняется, что Лузиан Андрин Зграгген опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост, в котором использовал нецензурные выражения в отношении индуистского религиозного праздника Ньепи (День тишины). Он отмечался 19 марта — в этот день все жители острова должны были оставаться дома в течение 24 часов. Работа, поездки, развлечения и даже использование электроэнергии во время Ньепи не рекомендуются.

Из-за публикации в соцсети на европейца подали заявление в полицию. Мужчину арестовали и обвинили в распространении разжигающих ненависть высказываний в интернете. Согласно новому уголовному кодексу Индонезии, такое нарушение может повлечь за собой до пяти лет лишения свободы. Кроме того, стражи правопорядка изымут его iPhone и допросят свидетелей.

Ранее другого иностранного туриста задержали на Бали за нарушение регламента в День тишины. Мужчина отправился на прогулку из дома.