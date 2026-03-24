Украинские спецслужбы пытались купить дроны на московском предприятии

В Москве ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА ради теракта
Варвара Митина (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Москве сотрудники ФСБ сорвали попытку украинских спецслужб купить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на столичном предприятии. Об этом пишет РИА Новости.

Киев хотел приобрести дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю и способные переносить груз массой до 20 килограммов. Эти БПЛА используют Вооруженные силы России. Собеседник агентства заявил, что беспилотники хотели использовать для терактов в столице.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении бойцов специальной военной операции, критически важных объектов региона, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительных органов.

