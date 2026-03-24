Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 24 марта 2026Силовые структуры

Более 500 бомб замаскировали под стельки для подрыва бойцов СВО

ФСБ задержала иностранца с 504 СВУ в виде стелек для терактов против бойцов СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который вез более 500 бомб для совершения терактов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Самодельные взрывные устройства (СВУ) были замаскированы под стельки с подогревом. Их планировалось отправить в виде гуманитарной помощи военнослужащим.

Мини-бомбы мощностью по 1,5 грамма тротила курьер украинской спецслужбы вез контрабандой в Россию из Польши. Однако его задержали с поличным и сорвали планы противника, отметили в ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok