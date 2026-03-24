Более 500 бомб замаскировали под стельки для подрыва бойцов СВО

Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который вез более 500 бомб для совершения терактов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Самодельные взрывные устройства (СВУ) были замаскированы под стельки с подогревом. Их планировалось отправить в виде гуманитарной помощи военнослужащим.
Мини-бомбы мощностью по 1,5 грамма тротила курьер украинской спецслужбы вез контрабандой в Россию из Польши. Однако его задержали с поличным и сорвали планы противника, отметили в ФСБ.