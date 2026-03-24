Теракты против бойцов СВО предотвратили в Москве и области

В Москве и Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Серию терактов планировали спецслужбы Украины, уточнили в ФСБ России. Атаки должны были также осуществляться в отношении критически важных объектов региона, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительных органов.

ФСБ задержала иностранца с 504 самодельными взрывными устройствами (СВУ) в виде стелек для терактов против бойцов СВО.

