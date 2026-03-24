Финский политик Мема указал на двойные стандарты ЕС, отказавшегося от нефти РФ

Европа использует двойные стандарты, отказываясь от российской нефти, из-за чего континент вынужден закупать энергоресурсы США по высокой цене. Об этом в соцсети X написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы прекратили закупать нефть у России, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем ее по более высокой цене у США, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана. Это так называемые двойные стандарты Запада», — пишет Мема.

Политик отметил, что Европа продолжает свою провальную стратегию, которая в конечном итоге сделает континент третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество «продолжит расти и процветать».

Мема добавил, что европейская риторика не меняется, несмотря на предложения России стабилизировать рынки, обеспечив страны Европы энергией и стремясь к диалогу.

Ранее Армандо Мема заявил, что Финляндия становится все более опасным государством из-за политики, направленной против России.

