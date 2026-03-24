10:57, 24 марта 2026

В Финляндии отказ Европы от российской нефти назвали двойными стандартами

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европа использует двойные стандарты, отказываясь от российской нефти, из-за чего континент вынужден закупать энергоресурсы США по высокой цене. Об этом в соцсети X написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы прекратили закупать нефть у России, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем ее по более высокой цене у США, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана. Это так называемые двойные стандарты Запада», — пишет Мема.

Политик отметил, что Европа продолжает свою провальную стратегию, которая в конечном итоге сделает континент третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество «продолжит расти и процветать».

Мема добавил, что европейская риторика не меняется, несмотря на предложения России стабилизировать рынки, обеспечив страны Европы энергией и стремясь к диалогу.

Ранее Армандо Мема заявил, что Финляндия становится все более опасным государством из-за политики, направленной против России.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    Стали известны лауреаты кинопремии «Ника»

    Новый верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

    В США жестко высказались об идее начать наземную операцию в Иране

    Конкурент России обогатился на поставках важнейшего вида топлива

    Федор Конюхов посетил антарктическую станцию Great Wall

    Вышедший на свободу бывший замглавы Росприроднадзора Митволь рассказал о планах

    Названа одна из ведущих медицинских проблем России

    Курс доллара упал ниже 81 рубля

    В квартире в Петербурге после пожара починили чердак полиэтиленом

    Все новости
