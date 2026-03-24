10:01, 24 марта 2026Мир

В Финляндии заявили об опасности из-за политики против России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Финляндия становится все более опасным государством из-за политики, направленной против России. С таким утверждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в аккаунте в социальной сети Х.

«Будьте готовы, Финляндия постепенно становится более опасной из-за антироссийской политики действующей власти», — заявил политик.

Таким образом Мема отреагировал на статью агентства Bloomberg о том, что Финляндия ведет подготовку к возможному конфликту с РФ.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

