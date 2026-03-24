14:23, 24 марта 2026Россия

В Госдуме высказались об идее закрыть дома престарелых

В Госдуме высказались об идее закрыть дома престарелых
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказалась об идее экс-губернатора Калужской области, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова закрыть дома престарелых в России. В беседе с RTVI она призвала не спешить с ликвидацией данных учреждений.

Останина сочла странным предложение переводить пожилых людей из домов социального обслуживания на семейное содержание. «Когда требуется действительно специализированный уход, далеко не каждая семья способна с этим справиться. Зачастую дети на работе, если есть у этих самых детей еще свои детки, поэтому старику не оказывается, наверное, та помощь, в которой он нуждается», — отметила депутат.

Она указала, что специализированные учреждения оказывают пенсионерам врачебную помощь, постоянный уход и присмотр, с которым их семьи могут не справиться. «Не надо торопиться закрывать то, что создано не нами», — призвала Останина.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев раскрыл способы защитить пенсионеров от жилищных аферистов.

