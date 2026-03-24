В Киеве раздались взрывы

«Укринформ»: В Киеве слышны взрывы

Стало известно о взрывах в столице Украины. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

«В Киеве раздаются взрывы», — написало агентство со ссылкой на корреспондента.

Подробности и цели ударов пока не сообщаются.

Ранее на Украине с тревогой заговорили о возможности окружения дронами.

Вооруженные силы России в ночь на 24 марта нанесли массированный удар по территории Украины. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили различные типы ракет и комплектующие к ним.