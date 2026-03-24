12:54, 24 марта 2026Мир

В Кремле высказались о позиции Ирана по переговорам с США

Песков: Иран был открыт к переговорам до самого удара Израиля и США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Иран был открыт к переговорам до самого удара Израиля и США, это известно всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается открытости Ирана к мирным переговорам, Иран подтверждал это на деле, и, собственно, до последней минуты, до начала боевых действий, до момента первого удара по Ирану, Тегеран оставался открытым к продолжению переговоров», — сказал представитель Кремля.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

