В квартире в Петербурге после пожара починили чердак полиэтиленом

Собственнице пострадавшей при пожаре квартиры в историческом здании Санкт-Петербурга починили чердак при помощи пленки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Квартира расположена под чердаком, где ранее был пожар, в результате которого две комнаты оказались непригодны для жилья. Специалисты из управляющей компании (УК) в качестве ремонта затянули чердак обычным полиэтиленом. Из-за этого во время таяния снега и дождей квартиру заливает и продувает.

По данным экспертизы, ущерб составил 1,2 миллиона рублей за ремонт и около 300 тысяч за пострадавшую при тушении технику.

Ранее коммунальная авария произошла на улице Вагнера в Калининграде. В результате без горячей воды и теплых батарей остались жители 46 многоквартирных домов, 12 социальных объектов и 33 объектов иного назначения.

