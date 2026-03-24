Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:05, 24 марта 2026

В квартире в Петербурге после пожара починили чердак полиэтиленом

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Собственнице пострадавшей при пожаре квартиры в историческом здании Санкт-Петербурга починили чердак при помощи пленки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Квартира расположена под чердаком, где ранее был пожар, в результате которого две комнаты оказались непригодны для жилья. Специалисты из управляющей компании (УК) в качестве ремонта затянули чердак обычным полиэтиленом. Из-за этого во время таяния снега и дождей квартиру заливает и продувает.

По данным экспертизы, ущерб составил 1,2 миллиона рублей за ремонт и около 300 тысяч за пострадавшую при тушении технику.

Ранее коммунальная авария произошла на улице Вагнера в Калининграде. В результате без горячей воды и теплых батарей остались жители 46 многоквартирных домов, 12 социальных объектов и 33 объектов иного назначения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok