В Москве наступил «мапрель»

Синоптик Леус: Температура в Москве соответствует климату середины апреля

Температура воздуха в Москве во вторник, 24 марта, скорее соответствует нормам середины апреля. О продолжающемся в столице «мапреле» в Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом продолжит формировать западная периферия обширного антициклона. Облаков в небе будет мало, обойдется без осадков — засуха продлится уже пятнадцатый день. При этом температура воздуха на 7-8 градусов превысит средние многолетние показатели.

В столице днем ожидается плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов. В среду, 25 марта, также без осадков, ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, днем плюс 13-15 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что ниже нуля температура в Москве днем больше не опустится. Однако по ночам она продолжит варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов вплоть до четверга, 26 марта.