Назван срок окончания ночных заморозков в Москве

Синоптик Ильин: Ночных заморозков в Москве не ожидается после 26 марта

Ниже нуля температура в Москве больше не опустится. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Возвращения сильных морозов, по данным метеоролога, в марте ждать не стоит. До минус 10-15 градусов столбики термометров этой весной не упадут, однако в ночные часы, по словам Ильина, воздух все еще может остывать до минусовых значений. Температура по ночам продолжит варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов вплоть до четверга, 26 марта. К выходным температура в столице станет устойчиво положительной, заверил синоптик.

Иное мнение высказал руководитель центра Александр Шувалов. Согласно его прогнозам, ночные заморозки возобновятся в мегаполисе в апреле. В начале месяца погода может стать более облачной и менее солнечной в отличие от марта.