Москвичей припугнули возвращением заморозков

Синоптик Шувалов: В начале апреля в Москву могут вернуться ночные заморозки

Погода в Москве до конца марта будет радовать жителей и гостей столицы. Воздух будет прогреваться в среднем до 9-14 градусов тепла, рассказал «360.ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом начало апреля может оказаться более прохладным. В первые дни месяца вполне вероятен переход к более облачной и менее солнечной погоде, припугнул горожан синоптик.

«Вероятность порядка 70 процентов, что апрель начнется именно так. Не исключено и возвращение ночных заморозков», — добавил он.

Ранее сообщалось, что самые высокие сугробы в Московском регионе в настоящее время наблюдаются в Коломне — там их высота на вторник, 24 марта, составила 31 сантиметр.