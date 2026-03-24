14:25, 24 марта 2026Экономика

Москвичей припугнули возвращением заморозков

Синоптик Шувалов: В начале апреля в Москву могут вернуться ночные заморозки
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Погода в Москве до конца марта будет радовать жителей и гостей столицы. Воздух будет прогреваться в среднем до 9-14 градусов тепла, рассказал «360.ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом начало апреля может оказаться более прохладным. В первые дни месяца вполне вероятен переход к более облачной и менее солнечной погоде, припугнул горожан синоптик.

«Вероятность порядка 70 процентов, что апрель начнется именно так. Не исключено и возвращение ночных заморозков», — добавил он.

Ранее сообщалось, что самые высокие сугробы в Московском регионе в настоящее время наблюдаются в Коломне — там их высота на вторник, 24 марта, составила 31 сантиметр.

    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
