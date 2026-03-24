В Подмосковье женщина устроила заезд по тонкому льду пруда на коньках и с детской коляской

В Балашихе женщина прокатилась по тонкому льду пруда на коньках и с коляской

В подмосковной Балашихе женщина решила покататься по тонкому льду водоема на коньках и с детской коляской и попала на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, снятой очевидцем заезда, можно увидеть, как героиня ролика на большой скорости пересекает пруд на коньках, при этом перед собой она катит коляску. Находился ли внутри ребенок, неизвестно. По кадрам можно понять, что лед на водоеме очень слабый — его верхняя часть образовала лужи.

«Курсы экстремальных родителей запустили в Балашихе. Другого объяснения такому безрассудному поступку у нас нет», — подписал пост администратор канала.

